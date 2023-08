O QUE VEM POR AÍ?

O time comandado por Xavi empatou na sua estreia na temporada 2023/24. Fora de casa, o Barcelona ficou no 0 a 0 com o Getafe. A equipe catalã não poderá contar com o brasileiro Raphinha, que foi expulso na primeira rodada. Ronald Araújo e o recém-chegado Iñigo Martínez também estão fora do jogo.