Destaque da Espanha tem lesão confirmada e perderá o restante da Eurocopa

Publicada em 06/07/2024 - 12:08 • Stuttgart (ALE)

Adversária da França na semifinal da Eurocopa, a Espanha terá um desfalque de peso para o restante da competição. Lesionado e substituído no início da partida contra a Alemanha, o meia Pedri teve um entorse no ligamento lateral interno do joelho esquerdo, e com isso, ficará asfatados dos gramados por cerca de um mês.

As chances do jovem retornar para uma futura decisão são nulas, de acordo com o jornal MARCA, da Espanha. Apesar de não poder entrar em campo, Pedri ficará concentrado junto dos companheiros de time. Confira trecho do comunicado oficial da Federação Espanhola de Futebol.

- Após os exames realizados ao internacional Pedri González, o jogador das Canárias sofre uma entorse lateral interna de grau 2 no joelho esquerdo. O jogador de futebol permanecerá com os companheiros até ao final desta concentração, focado na disputa do Euro 2024.

A lesão ocorreu logo após uma dura entrada de Toni Kroos no jogador da Roja, aos cinco minutos de jogo. Com muitas dores e dificuldade para caminhar, o meia deu lugar a Dani Olmo, que, ironicamente, acabou sendo o maior algoz alemão na eliminação: ele fez o primeiro gol e deu assistência para o tento decisivo de Mikel Merino.

Autor da entrada, Toni Kroos sequer foi advertido pelo árbitro Anthony Taylor. O volante, que se aposentou oficialmente do futebol na última sexta, escreveu uma carta de despedida em que pediu desculpas ao atleta do Barcelona. Confira:

- E uma última coisa que é muito importante para mim: desculpe e fique bom logo, Pedri”. não era minha intenção te machucar. Uma recuperação rápida e tudo de bom. Você é um grande jogador. - disse o jogador, em postagem no perfil oficial.

A Espanha enfrentará a França, que eliminou Portugal, na semifinal da Euro 2024. Para o jogo, Luis de la Fuente não terá Carvajal, Le Normand e Morata, suspensos. Do outro lado da chave, Inglaterra e Suíça, assim como Holanda e Turquia, definem quem duelará por um lugar na decisão.