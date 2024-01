O zagueiro vestirá a camisa 4 na capital espanhola, e é a terceira aquisição do time de Diego Simeone nesta janela de transferências. Antes, os colchoneros já haviam fechado com o goleiro Moldovan, ex-Rapid Bucaresti, e o volante Vermeeren, que veio do Royal Antwerp e era listado junto com André, do Fluminense, como possíveis reforços para o setor central do campo.