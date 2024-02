Segundo o portal espanhol Mundo Deportivo, o agente do polonês, Pini Zahavi, já recebeu ofertas tentadoras do futebol sauditas, e a promessa é de que as cifras sejam ainda mais impressionantes na próxima janela. No final das contas, tudo vai depender da vontade do camisa nove. Lewandowski e sua esposa Anna não parecem ter vontade de deixar a cidade e o atacante ainda tem mais dois anos de contrato com o time. O plano do Barcelona é que o atacante permaneça no clube e participe da evolução de Vitor Roque como um mentor.