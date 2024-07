Astro da Espanha toma amarelo no banco e fica fora da semifinal da Euro; confira desfalques

Seleção da Espanha comemora gol salvador pela Eurocopa. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/07/2024 - 17:16 • Stuttgart (ALE)

A Espanha venceu a Alemanha por 2 a 1 na tarde desta sexta e carimbou vaga na semifinal da Eurocopa 2024. O clima é de festa entre os comandados de Luis de la Fuente, porém, futuramente, o treinador terá dor de cabeça para escalar o time que vai a campo por uma vaga na decisão: Carvajal, Le Normand, e o capitão Morata, este, de forma curiosa, estão suspensos para o duelo.

O camisa sete da Roja tomou um cartão amarelo na comemoração do segundo gol da Espanha no jogo, anotado por Mikel Merino nos minutos finais. A euforia foi tanta que o jogador tirou a camisa e saiu correndo banco de reservas - como consequência, foi advertido pela equipe de arbitragem, comandada pelo inglês Anthony Taylor.

Morata, que estava pendurado, tinha dado lugar a Oyarzábal na reta final do tempo normal.

Morata, capitão da Espanha, faz reclamação com arbitragem duranteduelo contra a Alemanha. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP)

O zagueiro Le Normand, novo reforço do Atlético de Madrid, e Dani Carvajal, também estão suspensos e não estarão disponíveis. Outro nome que pode ampliar a lista de ausência é Pedri: o jovem meia recebeu uma entrada dura de Toni Kroos ainda no início da partida e precisou sair do gramado pelas fortes dores que sentia. Ainda não há confirmação sobre o estado clínico do atleta do Barcelona.

Após eliminar os anfitriões, a Espanha segue viva na Eurocopa e enfrentará na semifinal a seleção vencedora do duelo entre Portugal e França. Do outro lado da chave, Inglaterra e Suíça, e Holanda e Turquia definem quem segue vivo pelo sonho de conquistar o Velho Continente.