Nesta terça-feira (30), às 17h15 (horário de Brasília), o Newcastle visita o Aston Villa no Villa Park, em Birmingham (ING), em jogo válido pela 22ª rodada da Premier League. Os donos da casa, comandados por Unai Emery, vivem fase iluminada e estão em quarto, com 43 pontos, sonhando com o título nacional Já os visitantes, em momento instável, ocupam apenas a 10ª colocação e precisam se recuperar. O jogo terá transmissão da ESPN e do Star+.