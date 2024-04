Às vésperas do último ‘El Clásico’, Xavi comenta decisão de deixar o Barcelona

Xavi pode ter o último 'El Clásico' como treinador do Barcelona (Sara Gordon/Barcelona)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/04/2024 - 10:59 • Madrid (ESP)

O futuro de Xavi Hernández no cargo técnico do Barcelona permanece indefinido. No início deste ano, o espanhol comunicou sobre o desejo de deixar o clube ao fim da atual temporada, mesmo com contrato válido até 2025. Entretanto, a renovação no Camp Nou ainda pode ocorrer.

Em entrevista às vésperas do clássico contra o Real Madrid, pela reta final da La Liga, que pode ser marcado como o último de Xavi, além do da temporada, o comandante comentou sobre a situação, afirmando que ainda não há nenhuma negociação.

- Não há reunião marcada para discutir meu futuro, ninguém me contou sobre isso. Eu não sou o importante agora. Amanhã jogaremos pelo título da Liga. Temos que vencer. Haverá tempo para conversar (sobre permanência) - disse.

Nesta semana, o Barcelona foi eliminado da Champions League, nas quartas de final, após sofrer uma virada histórica do PSG por 6 a 4. Por outro lado, na Espanha, os culés estão em segundo lugar na La Liga, na briga pelo título nacional contra o maior rival.

Barça e Real Madrid vão se enfrentar neste domingo (21), a partir das 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol, em partida que pode colocar os merengues com uma mão na taça.

- Para nós é o jogo mais importante da temporada. Você tem que vencer e pressionar o líder. Vamos tentar competir e vencer no Bernabéu - afirmou, Xavi.

