Arteta rasga elogios a Harry Kane: ‘Inacreditável’

Arsenal lidera a Premier League (Foto: Glyn KIRK / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/04/2024 - 14:22 • Londres (ING)

Em entrevista coletiva pré-jogo entre Arsenal e Bayern de Munique, pelas quartas de final da Champions League, Mikel Arteta, treinador dos Gunners, elogiou Harry Kane e a qualidade do time comandado por Thomas Tuchel, ele diz que a equipe deve evitar que o atacante pegue a bola quando enfrentar os Bávaros.

- Não é só ele, mas os outros 10 jogadores que eles têm. Mas quando se olha para os números (de Kane) nos últimos 10 anos, eles são inacreditáveis. Ele consegue marcar gols de muitas maneiras. Temos de tentar evitar que ele seja servido - afirmou o espanhol sobre o ex-Tottenham.

Arteta também se declarou "fã" do técnico do Bayern de Munique, e alertou sua equipe para não subestimar o duelo com o gigante do futebol alemão, apesar do mau momento do clube.

- Eles são uma equipe de ponta. Sou um grande admirador do Thomas (Tuchel) e aprendi muito com ele. O futebol é tão competitivo e é tão difícil manter a consistência que isso pode acontecer com qualquer um - acrescentou.

Arteta e Martinelli - Arsenal x Porto - Oitavas de final da Champions (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

- Não tivemos essa chance há 15 anos, o que mostra como esta noite será especial para nós. Temos que nos empenhar ao máximo para sobreviver - completou o ex-jogador perguntado sobre retrospecto dos Gunners contra o time alemão.

O espanhol também foi questionado se ligou a Xabi Alonso, comandante do Bayer Leverkusen e invicto no Campeonato Alemão, sobre como derrotar o Bayern de Munique. Mas com bom humor, recusou-se a responder a pergunta.

- Ótima pergunta! Não vou responder a isso… (risos) - disse Arteta.

O duelo acontecerá nesta terça-feira (9) e marca o reecontro entre as equipes depois de cinco anos, quando o Bayern venceu o Arsenal por um sonoro 5 a 1.

