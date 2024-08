(Foto: Glyn KIRK / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 10:15 • Rio de Janeiro

De acordo com uma reportagem especial do jornal "The Athletic", Mikel Arteta, técnico do Arsenal, contratou 'pickpockets' para furtar os jogadores durante um jantar da equipe. Segundo a publicação, o espanhol vê cada ocasião como uma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento.

O treinador que recolocou os Gunners na disputa por títulos contratou batedores de carteira, encarregados de circular pelas mesas, roubando celulares e carteiras dos jogadores da equipe principal, que estavam alheios ao que estava acontecendo. No entanto, a ideia seria ensinar ao seu time a importância de estar pronto, alerta e preparado o tempo todo.

- Esse tipo de pensamento inovador é típico de Arteta. Sua influência é evidente em todas as dimensões do Arsenal. Eles se tornaram um time construído de acordo com suas especificações e um clube moldado em torno de seu espírito competitivo. Sua obsessão com melhorias tem sido contagiante. É uma mentalidade que proliferou por todo o clube. - disse a reportagem.

O Arsenal disputa amistoso de pré-temporada contra o Lyon, no próximo domingo (11), o último antes do início da Premier League 2024/25. Vice-campeã das duas últimas edições do Campeonato Inglês, a equipe londrina enfrenta o Wolverhampton no dia 17 de agosto pela primeira rodada da liga.