Comentarista inglês compara joia do Liverpool a jogador do Vasco

Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 07:00 • Liverpool (ING)

Destaque do Liverpool na pré-temporada, o meia Fábio Carvalho arrancou elogios do comentarista inglês Phil Thompson. Em entrevista ao "talkSPORT Breakfast", o ex-jogador dos Reds chegou a comparar a promessa com outro jogador de destaque da história do clube: o meia Philippe Coutinho, atualmente no Vasco.

- (Fábio) Carvalho marcou dois gols nos últimos jogos, contra Arsenal e Manchester United. Ele é muito inteligente, gosta de se movimentar entre as linhas. Sei que ele é um pouco leve, mas é muito parecido com Coutinho e pode entregar muito - afirmou.

Vale lembrar que Coutinho teve uma passagem de destaque pelo Liverpool: o brasileiro chegou ao clube em janeiro de 2015 e atuou por 201 jogos, acumulando 54 gols marcados e 44 assistências. Apesar dos números, o jogador deixou o clube em janeiro de 2018, sem títulos na bagagem, rumo ao Barcelona.

E embora a comparação entre os jogadores pareça exagerada, especialmente pelo currículo do brasileiro, a expectativa alta sobre o desempenho de Fábio Carvalho pode ser justificada pelo comportamento do Liverpool na atual janela de transferências. Isso porque nenhuma contratação foi feita pelos Reds para a temporada que está prestes a iniciar.

Philippe Coutinho, atualmente no Vasco, defendeu o Liverpool entre 2013 e 2018 (Foto: Divulgação)

Neste cenário, Thompson acredita que o português pode conquistar espaço entre os titulares da equipe ao longo da temporada como parte do processo de renovação liderado por Arne Slot, contratado para substituir Jürgen Klopp no cargo de treinador.

Na última temporada, Fábio Carvalho esteve emprestado ao Hull City, da segunda divisão do Campeonato Inglês. Pelo clube, disputou 20 jogos, marcou nove gols e deu duas assistências.