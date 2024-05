Gabriel Jesus celebra gol pelo Arsenal na Champions (Foto: Ian Kington / IKIMAGES / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/05/2024 - 10:26 • Londres (ING)

O futuro de Gabriel Jesus no Arsenal está indefinido. Segundo o jornal inglês "The Athletic", a diretoria londrina está disposta a ouvir propostas pelo brasileiro, que pode deixar o clube na janela de transferências do verão europeu.

Depois de um começo de trajetória avassalador em 2022, o centroavante lesionou o joelho na Copa do Mundo, e não conseguiu voltar a se firmar na equipe de Mikel Arteta. Lidando com um declínio na parte física e técnica, acabou se tornando reserva em boa parte dos jogos, e em caso de possíveis interessados, uma mudança de casa pode vir a acontecer.

Em 2023-24, Jesus entrou em campo pelo Arsenal em 33 oportunidades, mas balançou as redes apenas oito vezes - e contribuiu com sete assistências. A baixa média de gols contribuiu para que não fosse mais a primeira opção na posição de centroavante, vendo Kai Havertz assumir o posto, mesmo sendo um jogador originalmente de criação. No clássico contra o Tottenham, no final de semana, não chegou nem mesmo a sair do banco de reservas para figurar no triunfo pela Premier League.

De acordo com o site "Transfermarkt", o valor de mercado de Gabriel está avaliado em 70 milhões de euros (mais de R$ 380 milhões na cotação atual). A quantia demandaria um forte interesse de compradores; recentemente, o diretor de futebol dos Gunners, Edu Gaspar, esteve na Arábia Saudita para observar possibilidades de negociar alguns de seus atletas considerados dispensáveis para o Oriente Médio.

Gabriel Jesus pode estar de saída do Arsenal (Foto: HARRY HOW / AFP)

