Em sua passagem pelos Joden, Jurrien venceu a Eredivisie por duas vezes e a Copa da Holanda em 2020-21, além de ter sido eleito o jogador do ano no futebol holandês. Ao todo, foram 121 jogos pelo profissional, com seis gols e quatro assistências, além de apenas 11 cartões amarelos sofridos - quase o mesmo número de participações em gols. O zagueiro é a segunda aquisição do Arsenal nesta janela, já que a primeira foi o meia alemão Kai Havertz, contratado junto ao Chelsea por cerca de 65 milhões de libras.