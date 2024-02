O primeiro tempo terminou com poucas chances claras e um zero a zero no placar. No geral, quem teve mais oportunidades de sair na frente foram os donos da casa, principalmente com Lautaro Martínez. Na reta final da metade, o argentino recebeu de Thuram e saiu cara a cara com Oblak. Pressionado pela marcação, o chute de Lautaro bateu em Gimenez e foi para escanteio.