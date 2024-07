Argentina x Equador: estatísticas e histórico do confronto

(Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

Argentina e Equador se enfrentam nesta quinta-feira (4), pelas quartas de final da Copa América disputada nos Estados Unidos. A bola rola à partir das 22h, no NRG Stadium, em Houston, Texas. No clima do mata-mata, confira o retrospecto das equipes em toda a história.

Estatísticas de Argentina e Equador

O duelo das equipes que vão se reencontrar no mata-mata da Copa América é marcado pela superioridade da Argentina: em 40 disputas, a seleção celeste venceu 24 vezes, empatou 11 e o Equador triunfou em apenas cinco oportunidades.

Além disso, os equatorianos não saem vitoriosos contra os argentinos desde 2015, na primeira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Antes do início da atual edição da competição, ambas tiveram um teste no início de junho, nos amistosos que anteciparam o início do torneio sulamericano, disputado nos Estados Unidos.

O jogo com maior placar do confronto é na vitória da Argentina na Copa América de 1942, onde ganharam da seleção Tricolor por 12 a 0. Ao todo, eles se enfrentaram em partidas de eliminatórias de Mundiais, amistosos internacionais e em Copa América.

Argentina venceu o último duelo contra o Equador com gol de Messi (Foto: AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Argentina x Equador

Quartas de final - Copa América

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 4 de julho de 2024, às 22h (de Brasília)

📍 Local: NRG Stadium, em Houston, Texas (EUA)

📺 Onde assistir: SporTV e Globoplay

🟨 Arbitragem: Andrés Matonte (árbitro); Nicolas Turán e Martín Soppi (auxiliares); Leodán González, Richard Trinidad e Christian Ferreyra (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni)

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez e Nicolás Tagliafico; Ángel Di María, Rodrigo de Paul e Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martinez e Julián Álvarez

EQUADOR (Técnico: Félix Sánchez)

Alexander Domínguez; Ángelo Preciado, Félix Torres, William Pacho e Piero Hincapié; Alan Franco e Moisés Caicedo; John Yeboah, Kendry Páez e Jeremy Sarmiento; Enner Valencia