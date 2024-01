Com nomes conhecidos do futebol europeu, como Feghouli, Mahrez e Slimani, a Argélia fez um jogo ruim contra Burkina Faso e saiu atrás do placar, com gol de cabeça de Konaté. Bounedjah empatou o jogo logo no começo da segunda etapa; de pênalti, Traoré devolveu a vantagem aos azarões, que resistiam na vantagem até os 95 minutos. Novamente, Bounedjah foi às redes, após escanteio e testada firme para o gol. O resultado manteve os argelinos vivos: com dois empates, a equipe precisa desesperadamente da vitória na rodada final. Já Burkina Faso está em segundo, com quatro pontos, perto de se classificar para o mata-mata.