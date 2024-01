Nesta sábado (6), às 17h30 (horário de Brasília), o Real Madrid visita o Arandina no Estádio El Montecillo, em Aranda de Duero (ESP), em jogo válido pela fase de 16 avos de final da Copa do Rei. Os merengues estreia na competição neste estágio, enquanto os donos da casa já superaram Real Murcia e Cádiz para chegar na jornada atual. O jogo terá transmissão da ESPN e do Star+.