Após pré-temporada, Real Madrid toma decisão sobre futuro de Reinier, afirma jornal

Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 14:45 • Madrid (ESP)

O meia-atacante Reinier, que retornou ao Real Madrid após empréstimo para o futebol italiano, deve ter o futuro no clube espanhol revelado nas próximas semanas. De acordo com o Diario AS, da Espanha, o clube espanhol não conta com o jogador para a próxima temporada: ele deve ser emprestado novamente ou até mesmo vendido nesta janela de transferências.

A situação do atleta circula entre o mercado de clubes europeu e o Rayo Vallecano, também de Madrid, é uma das equipes interessadas em contar com o brasileiro. Reinier retornou ao Real Madrid para a pré-temporada após ter sido cedido ao Frosinone, da Itália. Na equipe, ele registrou três gols e duas assistências em 23 partidas disputadas no Calcio.

Jogador do Real Madrid, Reinier comemora gol pelo Frosinone. (Divulgação/Frosinone)

Reinier foi destaque entre o elenco do Real Madrid Castilla, time B, durante o ciclo de preparação para a nova temporada. O meia, inclusive, chegou a marcar um hat-trick na goleada por 5 a 1 contra a equipe do Illecas. Apesar de ter sido observado por Carlo Ancelotti na partida amistosa, o ex-jogador do Flamengo não deve ser aproveitado pelo treinador.

Ainda restam dois anos no contrato de Reinier com o Real Madrid. No decorrer da passagem, o brasileiro foi emprestado para o Borussia Dortmund, da Alemanha, e para o Girona, da Espanha, além da equipe italiana.

O Real Madrid retornou à Espanha para iniciar a preparação para a partida contra a Atalanta, na próxima quarta-feira (14), pela decisão da Supercopa da Europa. O time passou as últimas semanas nos Estados Unidos, em turnê de preparação para a temporada.