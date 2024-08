Após ótima temporada, Cole Palmer assina renovação astronômica com o Chelsea

Cole Palmer foi o maior destaque da temporada do Chelsea. (Divulgação/Chelsea)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 15:04 • Londres (ING)

Cole Palmer, meia do Chelsea e da seleção da Inglaterra, assinou uma renovação contratual com o clube londrino. Em alta após realizar uma temporada com mais de 40 participação em gols, o jogador de 22 anos ampliou o contrato por mais dois anos: ele vestirá a camisa dos Blues até 2033, em vínculo válido pelos próximos nove anos.

+ Liverpool prepara oferta para contratar sucessor de Alisson

A informação foi divulgada pelo portal britânico The Athletic. Além da renovação, Palmer ganhou uma valorização salarial e agora figura entre os atletas mais bem pagos dos Blues, ao lado dos sul-americanos Enzo Fernández e Moisés Caicedo. De acordo com a imprensa inglesa, o meia receberá cerca de R$ 3.3 milhões por mês. O dono do maior salário do time é o experiente Raheem Sterling.

Cole Palmer comemora gol pelo Chelsea. (Photo by Glyn KIRK / AFP)

A temporada 2023-24 representou um salto na carreira de Cole Palmer, que deixou o status de reserva no Manchester City para assumir o protagonismo no rival Chelsea. A escolha se provou mais que acertada: foram 25 gols e 15 assistências em 45 jogos pela equipe.

Ele também disputou a Eurocopa 2024 com os Três Leões. Com um gol na decisão, diante da Espanha, Palmer por pouco não foi um dos heróis do título da Inglaterra, que ficou pelo caminho nos minutos finais da decisão em Berlim. Ao todo, ele disputou cinco partidas pela equipe comandada por Gareth Southgate no torneio.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte