Durante o treino desta quinta-feira (8), no CT de Valdebebas, o técnico Carlo Ancelotti teve boas notícias. O incômodo parece estar sendo superado de forma positiva por Vinícius, que fez boa parte do trabalho com o restante do grupo, e deve retornar no próximo compromisso do Real. A informação é da jornalista Tati Mantovani.