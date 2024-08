De Gea está sem clube desde junho de 2023 (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 14:49 • Florença (ITA)

O goleiro espanhol David de Gea, atualmente sem clube, está em negociações avançadas com a Fiorentina, da Itália. A proposta é de 3 milhões de euros (um pouco mais de 18 milhões de reais) por uma temporada, podendo ser estendido por mais um ano. A informação é do jornalista Fabrício Romano.

Sem clube desde o meio de 2023, quando não teve seu contrato renovado com o Manchester United, o goleiro de 33 anos, recebeu algumas propostas da Arábia Saudita, no entanto, optou por não assinar com nenhum clube da liga saudita.

Durante seu ano sabático, De Gea não indicou a aposentadoria em nenhum momento. Inclusive, o goleiro sempre é visto treinando, tanto na academia, quanto debaixo das traves, em seus vídeos postados na sua conta do Instagram.

De Gea foi um dos principais nomes do Manchester United, na última década (Foto: OLI SCARFF / AFP)

Detalhes sobre De Gea

Revelado na base do Atlético de Madrid, De Gea foi contratado em 2011 pelo Manchester United, após brilhar com a camisa Colchonera. O espanhol permaneceu no clube inglês por 13 anos, sendo titular em quase todo o período. Entretanto, na última temporada, o seu desempenho foi bastante contestado, e fez com que os "Red Devils" optassem por não renovar com o goleiro.

O espanhol disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2018, e a Eurocopa de 2016, pela Espanha. Além de ter sido campeão da Premier League de 2013, com o Manchester United.