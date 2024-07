André Jardine é eleito melhor treinador da temporada no México 

Foto: Divulgação







Publicada em 01/07/2024

André Jardine fazendo sucesso no América do México. Após obter o primeiro bicampeonato mexicano consecutivo do clube em 35 anos, o brasileiro celebrou também o Campeón de Campeones - conquistado automaticamente pelo time que venceu o Apertura 23 e o Clausura 24.

E neste domingo (30), em jogo disputado na Califórnia, nos Estados Unidos, que abre a nova temporada mexicana, o América bateu o Tigres por 2 a 1, de virada, e sagrou-se campeão da Supercopa MX, dando ao treinador brasileiro seu quarto título em apenas 380 dias no cargo.

Jardine Melhor do ano

Ainda nos vestiários do Dignity Health Sports Park, enquanto comemorava a conquista com o elenco, Jardine foi informado de que acabara de ser eleito o Melhor Treinador do Ano pela Liga MX, em votação que contemplou o período entre junho de 2023 e junho de 2024 no futebol do país.

“Estou muito feliz com a fase que vivemos aqui. Os feitos coletivos inevitavelmente levam ao reconhecimento individual, e isso tem acontecido com todos no América, não apenas comigo. Desenvolvemos uma forma de jogar, com conceitos claros de um futebol vistoso e objetivo, e isso é o que me deixa mais contente como treinador”, comentou André Jardine. “Mas estou longe de estar satisfeito. Nós temos que aspirar sempre mais conquistas e para isso temos que desafiar nossos limites. Sei que hoje somos o time a ser batido aqui no México, e a tendência natural é que todos que venham enfrentar o América joguem como em uma final de campeonato”, projetou o treinador.

Grande fase no México

O sucesso no América, somado ao bom trabalho realizado anteriormente no Atlético de San Luis e ao título olímpico com a Seleção Brasileira em Tóquio 2020, têm feito com que Jardine seja especulado para suceder Jaime Lozano no comando da seleção mexicana, eliminada na fase de grupos da Copa América.

“Sobre esses boatos, não tenho muito o que comentar. Fico lisonjeado, mas a seleção tem um treinador muito competente, pelo qual eu torço, e meu trabalho hoje é aqui no América. Estou concentrado em preparar a equipe para lutar pelo tricampeonato mexicano”, disse o técnico.

De volta à Cidade do México após uma semana nos Estados Unidos e ainda desfalcado de alguns de seus principais jogadores, que disputam a Copa América com suas seleções, o América parte para sua última semana de preparação antes de largar em busca do tricampeonato. O time da capital estreia no Apertura 24 no próximo sábado (6), quando visita o Atlético de San Luis, ex-equipe de Jardine, que hoje é comandado por Domènec Torrent, ex-Flamengo.