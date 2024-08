Ancelotti sobe o tom e dá recado ao futebol saudita sobre interesse em Vini Jr.

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid. (Photo by Sergei GAPON / AFP)







Publicada em 13/08/2024

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, se pronunciou pela primeira vez sobre o interesse do Al-Ahli na contratação de Vini Jr, astro do time merengue e da Seleção Brasileira. Questionado sobre a informação que mexeu com os noticiários esportivos nesta segunda (12), o treinador foi curto e direto ao afirmar que não existe nada além de rumores sobre o assunto.

-O futebol saudita não é uma ameaça ao projeto do Real Madrid. Não há verdade nos rumores sobre Vinicius jogar na Arábia. Apenas rumores, nada mais

Bicampeão da Champions League com o Real Madrid, Vini é o principal alvo do projeto de expansão do mercado saudita no esporte. Após contratar grandes nomes como Cristiano Ronaldo, Benzema e Neymar, o Fundo de Investimentos da Arábia Saudita planeja a compra do camisa sete em um contrato de cinco anos, além de um projeto que visa Vinícius como embaixador da Copa do Mundo de 2034.

De acordo com o The Athletic, da Inglaterra, o Real Madrid prontamente recusou o interesse do Al-Ahli e afirmou que a possibilidade de negociação só será alcançada por meio do pagamento da multa, que gira em torno de R$ 6 bilhões.

Vini ainda não sinalizou sobre seu futuro, porém, se depender de Carlo Ancelotti, o atacante seguirá no comando do ataque do Real Madrid, na companhia estrelada de Kylian Mbappé, Rodrygo e Jude Bellingham.

Vinícius Jr. está confirmado para o confronto diante da Atalanta, pela final da Supercopa da Europa, na próxima quarta (14), às 16h (de Brasília), no Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia. O jogo, que coloca frente a frente os campeões da Champions League e da Europa League, é um pontapé inicial na temporada do futebol no Velho Continente.

