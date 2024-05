Onde assistir presencialmente à final da Champions League 2024

Borussia Dortmund e Real Madrid duelam pela final da Champions League 2023/24 (Divulgação/Uefa)







27/05/2024 - 08:00 • Londres (ING)

A temporada europeia está nos momentos finais e a Champions League 2023/24 será encerrada no sábado (1º). Borussia Dortmund e Real Madrid vão duelar a partir das 16h (de Brasília), no Wembley, em Londres.

ONDE ASSISTIR PRESENCIALMENTE?

A principal partida do ano será transmitida nos cinemas de todo o Brasil. As salas serão abertas às 15h, com a transmissão sendo iniciada 30 minutos antes do início do duelo.

COMO ADQUIRIR O INGRESSO?

O valor da entrada às salas de cinemas variam de cidade para cidade, e os ingressos para assistir a final da Champions estão sendo comercializados nas bilheterias físicas e no site do ingresso.com.

COMO CHEGARAM À FINAL?

Os gigantes da Europa chegaram à decisão ao eliminarem outros clubes de respeito. O Borussia Dortmund passou pelo Paris Saint-Germain, em um placar agregado marcado por 2 a 0.

Já o Real Madrid, o maior campeão da competição, bateu o Bayern de Munique por 4 a 3, em uma emocionante segunda partida no Santiago Bernabéu.

DESPEDIDAS

Se antes os dois times almejavam o título, agora a vontade aumentou. A final será marcada pela despedida de Marco Reus e a aposentadoria de Toni Kroos. Somente um clube vai poder comemorar o último ato de um de seus ídolos.

