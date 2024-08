Ancelotti intima Real Madrid após tropeço na La Liga: ‘Não quero desculpas’

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid (Foto: JAIME REINA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 21:13 • Rio de Janeiro

Carlo Ancelotti demonstrou insatisfação com a partida do Real Madrid. Após o empate fora de casa, contra o Mallorca, pela primeira rodada da La Liga, neste domingo (18), o técnico italiano analisou o jogo de sua equipe e afirmou onde é necessário melhorar.

- Começamos bem o jogo, mas no segundo tempo nos faltou equilíbrio. Foi um jogo que podíamos ter perdido, porque concedemos contra-ataques e cruzamentos. Temos de defender melhor. Somos um time ofensivo, e equilíbrio é fundamental. Tivemos problemas porque estávamos muito abertos. Tínhamos que estar mais concentrados. É um problema que não é físico nem mental. - disse Carlo Ancelotti.

Com a defesa do Mallorca inspirada e sem ceder espaços, os merengues passaram a buscar o gol pela bola parada, mas sem sucesso. O comandante da equipe merengue infatizou em não dar justificativas para o resultado, visto que foi à campo com o que tinha de melhor à disposição.

- No ano passado estava feliz com os empates, mas hoje não. Não quero usar desculpas, mas dessa partida podemos aprender muito porque foi um jogo bastante claro sobre onde poderíamos ter problemas. O aspecto defensivo não foi bom. Tivemos dificuldades para recuperar a bola e fazer pressão após a perda. O equilíbrio é encontrado com jogadores que pensam da mesma forma na hora de recuperar a bola. Precisamos agir juntos. - acrescentou o treinador, em tom de reprovação.

Com o resultado, o Real Madrid terminou a rodada em 13° lugar no Campeonato Espanhol. Agora, os Blancos enfrentam o Real Valladolid, no próximo domingo (25), na primeira partida Santiago Bernabéu.