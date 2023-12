Neste sábado (2), às 9h (horário de Brasília), a Copa do Mundo Sub-17 será decidida entre Alemanha e França. A grande final acontecerá no Stadion Mahanan, em Java Central (INA). Depois de grandes campanhas, as duas seleções tiveram semifinais desgastantes, com os germânicos batendo a Argentina nos pênaltis e os franceses superando o Mali em grande virada. O jogo terá transmissão do SporTV, da CazéTV e do Fifa+.