Alemanha x Escócia: quando aconteceu a última vitória dos escoceses?

Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 14/06/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro

Alemanha e Escócia fazem um confronto tradicional no futebol europeu. Com jogos em todas as competições possíveis, os alemães levam vantagem, mas os escoceses já viveram momentos de glória. Apesar disso, não vencem há um bom tempo. Saiba quando foi!

A última vitória

A Escócia não vence a Alemanha desde 1999. De lá pra cá, foram quatro derrotas e um empate entre os dois. No último triunfo, o escoceses ganharam por 1 a 0, com gol de Don Hutchison, em um jogo amistoso. Aquela Alemanha contava com nomes como Jens Lehmann, Oliver Neuville, Lothar Matthaus e Bierhoff. Mesmo assim, não foi o suficiente.

(ANDY BUCHANAN/AFP)

Estatísticas de Alemanha x Escócia

As seleções já se encontraram 17 vezes na história, com oito vitórias da Alemanha, cinco empates e quatro vitórias da Escócia. As partidas foram disputadas em amistosos, Copa do Mundo, Eurocopa e eliminatórias.

Em jogos de Euros, apenas um confronto aconteceu, com a Alemanha vencendo por 2 a 0, na Euro de 1992. Ao todo, os alemães marcaram 26 gols e sofreram 23.

✅ FICHA TÉCNICA

Alemanha x Escócia

1ª rodada - Grupo A

📆 Data e horário: sexta-feira, 14 de junho de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

📺 Onde assistir: Globo, SporTV, ge.globo e Globoplay

🟨 Arbitragem: Clément Turpin (árbitro); Nicolas Danos e Benjamin Pagès (auxiliares); François Letexier (quarto árbitro); Jérôme Brisard, Willy Delajod e Massimiliano Irrati (VAR)



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ALEMANHA (Técnico: Julian Nagelsmann)

Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger e Max Mittelstadt; Toni Kroos e Robert Andrich; Jamal Musiala, Ilkay Gundogan e Florian Wirtz; Kai Havertz



ESCÓCIA (Técnico: Steve Clarke)

Angus Gunn; Jack Hendry, Grant Hanley e Kieran Tierney; Anthony Ralston, Scott McTominay, Billy Gilmour e Andrew Robertson; John McGinn e Ryan Christie; Lawrence Shankland