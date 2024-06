Alemanha x Dinamarca: como é o histórico do confronto?

Florian Wirtz é uma das grandes esperanças da Alemanha para o mata-amat. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

Alemanha e Dinamarca se enfrentam neste sábado (29), às 16h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund. O confronto é válido pelas oitavas de final da Eurocopa 2024, e coloca os donos da casa diante de uma seleção dinamarquesa que ainda busca se afirmar em competições de grande porte.

Na primeira fase, a Alemanha se classificou como líder do Grupo A, enquanto a Dinamarca, que ainda não venceu na Euro 2024, passou como a segunda colocada do Grupo C.

Mas, afinal, qual o retrospecto do confronto?

Raio-X: Alemanha x Dinamarca

Ao todo, as seleções se enfrentaram 28 vezes, com superiordade da Alemanha, que venceu 15 vezes, perdeu oito e empatou cinco. No último duelo entre as nações, empate por 1 a 1 por amistoso internacional em 2021.

A final da Eurocopa 1992 foi o maior palco em que as seleções se enfrentaram. Na ocasião, a seleção comandada por Brian Laudrup venceu por 2 a 0 e conquistou o título inédito na competição.

Apesar de levar a melhor no retrosepcto geral, o recorte recente não é tão favorável para a Alemanha: nos últimos cinco jogos, foram três empates e um triunfo para cada lado. As últimas duas partidas, inclusive, terminaram com um gol para cada lado.

Historicamente, Alemanha e Dinamarca protagonizam duelos animados: ambos os times marcaram gols em seis dos últimos oito jogos. A vitória alemã por 6 a 3, em amistoso no ano de 1930. A maior goleada do duelo aconteceu sete anos depois, em 1937, quando os alemães venceram a Dinamarca por 8 a 0.

Seleção da Alemanha em treino preparatório. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP)

Informações gerais da partida

Alemanha x Dinamarca

Data e horário: sábado (29 de junho), às 16h (de Brasília)

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)

Onde assistir: SporTV e Globoplay