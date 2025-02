Alcaraz é enigmático sobre saída do Flamengo: ‘Aconteceram coisas’

No dia 3 de fevereiro, o meio-campista Carlos Alcaraz, de 22 anos, deixou o Flamengo rumo ao Everton, da Inglaterra, por empréstimo com uma cláusula de compra obrigatória condicionada ao cumprimento de metas estabelecidas entre as partes. O argentino vem impressionando a todos do mundo da bola por sua rápida adaptação e bom desempenho na equipe britânica.

O jogador revelou que teve algumas conversas com o Everton, que acabaram não avançando, antes de acertar a sua chegada ao Flamengo.

- Houve contato e interesse antes de eu ir para o Brasil, mas não deu certo no final. Mas fiquei muito satisfeito que um clube da Premier League do porte do Everton tenha demonstrado interesse - disse.

Alcaraz ainda enalteceu a sua passagem pelo Flamengo. No entanto, deixou no ar o motivo da sua saída.

- Fiquei feliz durante meu tempo no Brasil com o Flamengo, mas coisas aconteceram que envolveram outras pessoas, e não diretamente eu. Então, mesmo antes de o Everton reavivar seu interesse, quando estava no Brasil, eu estava pensando que adoraria voltar para a Premier League, porque é a melhor liga do mundo e eu gosto de desafios - completou.

Alcaraz também destacou a confiança depositada nele pelo técnico David Moyes. Além disso, mencionou o apoio de colegas de equipe, como Jack Harrison, na sua adaptação. A chegada do meio-campista ao Everton faz parte de uma estratégia do clube para fortalecer sua equipe com jogadores jovens e talentosos.

