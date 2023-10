ENCONTRANDO OS CAMINHOS

A equipe do Al-Nassr vem em uma bela crescente na Saudi Pro League. Depois de duas derrotas iniciais para o Al-Ettifaq e o Al Taawon, os Cavaleiros de Najd se reencontraram na competição e emenderam sete jogos de invencibilidade, com seis vitórias seguidas e um empate na última rodada, cedendo a igualdade ao modesto Abha. Ainda assim, a equipe de Cristiano Ronaldo está em terceiro, com 19 pontos, quatro a menos do que o líder Al-Hilal. O português, inclusive, é o artilheiro do campeonato, com 10 gols anotados, e se tornou o maior artilheiro no mundo em 2023, com 40 gols.