Na vice-liderança do Campeonato Saudita com 17 pontos, um ponto atrás do Al-Ittihad que é o líder com 18, os comandados de Jorge Jesus vão em busca da vitória e da retomada do bom futebol, e o treinador deposita na dupla Malcom e Neymar a esperança de uma vitória e quem sabe, uma goleada em cima do Al-Jabalain.