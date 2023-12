Nesta terça-feira (26), às 15h (horário de Brasília), o Al-Ittihad FC recebe o Al-Nassr no Prince Abdullah Al-Faisal Stadium, em Jidá, na Arábia Saudita, em jogo válido pela 17ª rodada da Saudi Pro League. Os Al-Numoor ocupam atualmente a sexta posição na classificação com 28 pontos e buscam a vitória para se restabelecer no Saudita após duro revés para o Al-Raed em casa por 3 a 1. Já os Al-Alami são os vice-líderes da competição com 40 pontos, 10 tentos a menos que o líder Al-Hilal, e buscam a vitória para começar uma caça implacável aos azuis. O jogo terá transmissão do Band Sports (TV fechada).