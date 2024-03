Al-Ittihad x Al-Fayha: onde assistir, horário e prováveis escalações da partida

O Al-Ittihad é o quarto colocado no Campeonato Saudita. (Arte: Lance!)







Publicada em 29/03/2024 - 08:00

Al-Ittihad e Al-Fayha jogam nesta sexta-feira (29), pela 25ª rodada do Campeonato Saudita. A bola vai rolar a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal, em Jidá, com transmissão do Canal GOAT, no YouTube.

✅ FICHA TÉCNICA

Al-Ittihad x Al-Fayha

Data e horário: sexta-feira, 29/03/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal, em Jidá (SAU)

Onde assistir: Canal GOAT, no Youtube.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AL-ITTIHAD (Técnico: Marcelo Gallardo)

Al-Maiouf; Al Hawsawi, Al Yami, Hegazy, Kadesh; F Al-Ghamdi, Kante; A Al-Ghamdi, Romarinho, Jota; Hamdallah

AL-FAYHA (Técnico: Vuk Rasovic)

Al-Deqeel; Al Baqawi, Al-Rashidi, Alqaydhi, Konan; Al-Safri, Zaydan, Al-Harthi; Sakala, Sabiri, Onyekuru

(Divulgação/Al-Ittihad)

