Al-Ettifaq x Al-Ahli: onde assistir, horário e prováveis escalações da partida

Escrito por Lance! • Publicada em 28/03/2024 - 08:00 • Al Khobar (SAU)

Al-Ettifaq e Al-Ahli se enfrentam nesta sexta-feira (29), em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Saudita. A bola vai rolar a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Abdullah Al Dabil Stadium, em Al Khobar, com transmissão do Canal GOAT, no YouTube.

✅ FICHA TÉCNICA

Al-Ettifaq x Al-Ahli

Data e horário: sexta-feira, 29/03/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Abdullah Al Dabil Stadium, em Al Khobar (SAU)

Onde assistir: Canal GOAT, no Youtube.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AL-ETTIFAQ (Técnico: Steven Gerrard)

Victor; Otaibi, Hendry, Madu, Al Shamrani; Wijnaldum, Medran, Fofana; Ekambi, Dembele, Al-Oboud

AL-AHLI (Técnico: Matthias Jaissle )

Mendy; Majrashi, Demiral, Ibanez, Yaslam; Kessie, Alasmari; Mahrez, Firmino, Saint-Maximin; Al-Buraikan

(Divulgação: Al-Ahli)

