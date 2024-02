Karim Benzema não entra em campo desde o final de dezembro. O atacante sofre com lesões na atual passagem pela Arábia Saudita, porém, o motivo da ausência também pode o clima ruim com a diretoria dos Tigres: o francês está desconfortável no Al-Ittihad. As versões ventiladas são várias: da insatisfação com a falta de contratações de peso ao sentimento de 'pressão' com as expectativas no time, que estaria fazendo Benzema desempenhar abaixo.