Escrito por Lance! • Publicada em 24/03/2024 - 14:36 • Riade (SAU)

O Al Hilal, equipe saudita comandada por Jorge Jesus, planeja fazer oferta astronômica para a contratação de Raphinha, atacante do Barcelona. De acordo com o jornal espanhol (Sport), as cifras para trazer o brasileiro ao time árabe alcança os 100 milhões de euros (R$ 543,39 milhões).

Raphinha, de 27 anos e que foi titular na vitória do Brasil sobre a Inglaterra em amistoso no último sábado, chegou ao Barcelona em 2022 por 58 milhões de euros. O brasileiro passa uma temporada irregular na equipe, somando quatro gols e sete assistências em 21 jogos e o atacante teria um salário três vezes maior ao que recebe no clube catalão.

O clube saudita, que conta com os brasileiros Neymar (machucado desde outubro do ano passado), Michael e Malcom vive recorde de maior sequência de vitórias no futebol masculino. O time de Jorge Jesus possui 29 vitórias seguidas na temporada.