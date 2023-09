RECUPERANDO A FORMA

O Al-Ettifaq, por outro lado, vai chegando ao seu melhor futebol rodada após rodada. No começo, o time chegou a apresentar certa oscilação, mas logo depois, engatou três vitórias seguidas, batendo Damac, Abha e Al Taee, marcando 10 gols ao todo na sequência. As três vitórias colocaram os Cavaleiros de Ad-Dahna na quarta colocação do Sauditão, com 16 pontos em sete jogos. Apesar do brilho de Henderson e Gerrard, quem vai protagonizando as vitórias é Moussa Dembélé, ex-Atlético de Madrid e Lyon, com seis gols em seis partidas (vice-artilheiro da liga, atrás apenas de Cristiano Ronaldo), e Vitinho, brasileiro com passagem por Flamengo, Internacional e Botafogo.