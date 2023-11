O AEK Atenas está na segunda colocação do grupo, com quatro pontos somados em três partidas. Na última rodada da Europa League, o time grego saiu derrotado de Marselha por 3 a 1, com direito a expulsão do goleiro Cican Stanković. Além da ausência do camisa 1, que cumpre a suspensão, o técnico Matías Almeida não conta com o lateral-esquerdo Ehsan Hajsafi e o centroavante e capitão Sergio Araujo para o duelo.