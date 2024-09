Acirrada pelo futebol, relação entre Argentina e Chile tem passado tumultuado

MAURO PIMENTEL / AFP







A rivalidade entre Argentina e Chile na Copa América ganhou novas dimensões nos últimos anos, principalmente devido aos confrontos finais de 2015 e 2016. Esses duelos históricos não só definiram campeonatos, mas também acirraram a competitividade entre as duas nações sul-americanas.

Finais da Copa América entre Argentina x Chile

Em 2015, o Chile conquistou seu primeiro título da Copa América ao derrotar a Argentina nos pênaltis, em Santiago. Este triunfo foi repetido em 2016, nos Estados Unidos, novamente com uma vitória chilena nas penalidades máximas. Essas vitórias foram significativas para o Chile, marcando um período de ouro para a seleção e consolidando-se como um novo rival à altura da Argentina, que já era uma potência consolidada no futebol sul-americano​, mesmo com os recentes fracassos na Copa do Mundo.

Historicamente, a Argentina dominou a rivalidade, com um recorde substancial de vitórias em confrontos diretos. No entanto, os triunfos consecutivos do Chile nas finais da Copa América inverteram temporariamente essa hegemonia e geraram uma nova onda de entusiasmo e competitividade. A frustração argentina, especialmente visível em Lionel Messi, que buscava desesperadamente um título internacional, adicionou ainda mais tensão aos jogos.

Conflito de Beagle

Fora de campo, os países já cultivaram uma rivalidade, mesmo que por um breve período de tempo. Historicamente, as relações entre Argentina e Chile foram marcadas por tensões e disputas territoriais. No século XIX, ambos os países tiveram divergências sobre fronteiras, particularmente na região da Patagônia. Essas tensões culminaram em momentos de quase conflito, como em 1978, quando uma disputa sobre as ilhas do Canal de Beagle quase levou a uma guerra. A mediação do Papa João Paulo II ajudou a resolver a disputa, resultando no Tratado de Paz e Amizade de 1984, que delineou as fronteiras entre os dois países.

Apesar dessas questões, tanto dentro quanto fora do campo, Argentina e Chile também compartilham laços fortes de cooperação. Ambos os países colaboram em diversas áreas, como comércio, defesa e questões ambientais. A Cordilheira dos Andes, que separa os dois países, é também um símbolo de união e parceria, com acordos bilaterais que facilitam o trânsito e a cooperação internacional.

✅ FICHA TÉCNICA

Argentina x Chile

7ª rodada - Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 5 de setembro de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG)

📺 Onde assistir: SporTV e Globoplay

🕴️ Árbitro: Jesús Valenzuela-VEN

🔍 VAR: Juan Soto-VEN

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni)

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Valentín Barco; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández e Alexis Mac Allister; Nico González, Lautaro Martínez e Julián Álvarez



CHILE (Técnico: Ricardo Gareca)

Gabriel Arias; Mauricio Isla, Benjamín Kuscevic, Guillermo Maripán e Eugenio Mena; Marcelino Núñez, Diego Valdés e Rodrigo Echeverría; Darío Osorio, Eduardo Vargas e Ben Brereton Diaz