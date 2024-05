A um passo do título inglês, Guardiola rasga elogios a jogador do City: ‘Absolutamente inacreditável’

Manchester City goleia Fulham por 4 a 0, na Premier League (ADRIAN DENNIS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/05/2024 - 11:57 • Londres (ING)

O Manchester City venceu, de forma magistral, o Fulham por 4 a 0, fora de casa. Em uma tarde inesquecível para Gvardiol, que marcou dois gols, os Cityzens só dependem de si para serem campeões da Premier League.

Em entrevista à BBC após a partida, Pep Guardiola exaltou a atuação do lateral-esquerdo que, além de balançar a rede no Campeonato Inglês, marcou, também, recentemente na Champions League.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Absolutamente inesperado. Ele é inacreditável com os dois pés. Normalmente o esquerdo é difícil de encontrar, ele se sente mais confortável com o direito. Grande gol no Santiago Bernabéu, gol hoje com o pé direito. No segundo tempo ele não estava no seu melhor, e como zagueiro você tem que ser firme, mas ele tem 21 anos e vai melhorar - disse.

Vice-líder, o Arsenal entra em campo neste domingo (12) contra o Manchester United e, em caso de derrota, deixa o título da Premier League nas 'mãos' do City, na terça-feira (14), contra o Tottenham.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

- Os grandes jogadores gostam de jogar sob grande pressão e tem conseguido fazer isso nos últimos anos. O nosso sonho é, como dissemos há algumas semanas, quando o Arsenal perdeu para o Aston Villa, chegar aos últimos jogos com o título na mão, para jogar contra o West Ham em casa com o destino que nos pertence - declarou.

FUT INTERNACIONAL