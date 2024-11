À espera do mata-mata no México, Tiago Volpi projeta ‘fim de ano perfeito’ no Toluca

A temporada 2024 se aproxima do fim em muitos países do mundo da bola. No México, o Torneio Apertura movimentou o país por 17 rodadas e agora a competição se prepara para sua fase mais aguardada: a Liguilla, como é chamado o mata-mata que reúne os oito melhores times do campeonato.

Completando seu sétimo ano no futebol mexicano, o goleiro Tiago Volpi, ex-São Paulo, foi um dos grandes destaques da primeira fase, encerrada com uma goleada por 4 a 0 do Toluca sobre o atual bicampeão América, no último dia 9. Único jogador do elenco a jogar todos os 1530 minutos da competição até aqui, o brasileiro de 33 anos carrega a responsabilidade de ser ídolo de uma espécie de gigante adormecido do México. Com 10 títulos mexicanos, o Toluca é o terceiro maior campeão do país, mas não conquista um troféu desde 2010.

Para encerrar o jejum de títulos, a diretoria do clube decidiu investir pesado nesta temporada. Segundo dados do site Transfermarkt, no último mercado de transferências o Toluca gastou 36,75 milhões de euros (aproximadamente R$ 224 milhões) para trazer nomes como o centroavante português Paulinho, ex-Sporting- POR, atual artilheiro isolado do campeonato, com 13 gols, além de três rostos conhecidos do torcedor brasileiro: o zagueiro uruguaio Bruno Méndez, ex-Corinthians e Inter, o também zagueiro Luan, ex-Palmeiras e Vasco, e o meia Helinho, ex- Bragantino e São Paulo.

- Não é normal ver uma instituição do tamanho do Toluca passar tanto tempo sem uma grande conquista. Desde a minha chegada, em 2022, a diretoria não tem medido esforços para recolocar o clube no patamar onde merece estar, e esse é o espírito entre nós, jogadores e comissão técnica. Queremos ter um fim de ano perfeito e estamos trabalhando duro para isso - afirma Tiago Volpi.

Com 35 pontos, o Toluca encerrou a primeira fase na segunda colocação e, treinado pelo português Renato Paiva, ex-Bahia, a equipe se tornou uma das sensações do torneio ao praticar um futebol considerado ultra-ofensivo pela imprensa do país. Volpi, no entanto, descarta qualquer favoritismo.

- Nossa grande campanha foi extremamente importante, mas agora na Liguilla começa um outro campeonato entre os oito melhores times - avalia o goleiro.

Passada a Data FIFA, o Toluca terá novamente o bicampeão América como seu adversário, agora nas quartas de final do torneio. O duelo de ida contra a equipe treinada pelo brasileiro André Jardine será fora de casa, no meio da próxima semana, com data e horário ainda a serem definidos pela Liga MX.

- Sem dúvidas que o América vai querer sua revanche. Será um desafio difícil, um confronto que o país todo para para assistir, mas nós estamos muito bem preparados, confiantes e temos nossas armas para os 180 minutos - projeta Tiago Volpi.