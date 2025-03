Seleção Brasileira Feminina se apresenta para amistosos contra os EUA

A Seleção Brasileira Feminina começou a se apresentar em Los Angeles, nos Estados Unidos, para os dois amistosos contra o time da casa.

Das 23 atletas selecionadas pelo treinador Arthur Elias, 12 já se encontram com a delegação. As primeiras atletas chegaram no último domingo (30) de viagem.

São elas: as goleiras Lorena e Natascha, as laterais Fê Palermo e Bruninha, a zagueira Lauren, a meio-campista Laís Estevam e Angelina e as atacantes Luany, Gabi Portilho, Adriana, Gio e Amanda Gutierres.

No próximo sábado (5), o Brasil irá enfrentar os Estados Unidos, no SoFi Stadium, em Los Angeles, às 18h (de Brasília). Os treinos para a partida acontecerão na Universidade da Califórnia em Long Beach. Na sexta-feira (4), véspera do jogo, as jogadoras vão a campo no palco do duelo com as estadunidenses.

Já o segundo amistoso se dará no dia 8 de abril, no PayPal Park, em San José, às 23h30 (de Brasília). A única atividade antes do confronto também será no PayPal Park, no dia 7 de março.

Gabi Portilho e Lorena conversam no hotel em Los Angeles. (Foto: Rafael Riberio/ CBF)

Esta é a segunda convocação neste ano da Amarelinha, que se prepara para a disputa da Copa América. A competição será realizada no Equador, de 12 de julho a 2 de agosto.

Entre os dias 16 e 25 de fevereiro, a Seleção se reuniu na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para treinamentos. O período no mês passado contou também com uma iniciativa inédita da CBF, que convidou profissionais de todos os clubes do Brasileirão Feminino A1 para uma imersão e troca de experiências e conhecimentos.