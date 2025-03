Quatro times lideram o Brasileirão Feminino; confira

A terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1 deixou quatro times com sete pontos, na parte de cima da tabela.

O último duelo da rodada será disputado nesta segunda-feira (31), entre o América-MG e o Bahia, às 20h, no Independência.

O Internacional empatou por 2 a 2, nesta segunda (31), com o Sport, em Porto Alegre. As Leoas fizeram o segundo gol aos 45 minutos do segundo tempo com Layza. Jaque também marcou na segunda etapa pelo time do Recife. Anny Marabá e Lorranny balançaram as redes pelas Gurias Coloradas.

São Paulo, Corinthians, Ferroviária e Cruzeiro são os times que disputam a liderança da competição.

A terceira rodada começou no último sábado (29), com Palmeiras e Grêmio empatando por 3 a 3, na Arena Barueri, e continuou no último domingo (30) com mais cinco partidas.

Os jogos:

Na Fonte Luminosa, em Araraquara, a Ferroviária derrotou o Real Brasília por 3 a 2. Em Cotia, São Paulo e Cruzeiro empataram por 1 a 1, num duelo entre duas equipes que têm pretensão ao título.

Já em Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS), o Fluminense venceu o Juventude por 2 a 1.

Em Santana de Parnaíba, interior de São Paulo, o Bragantino e o Corinthians disputaram uma partida equilibrada e o empate por 2 a 2 fez jus ao que as equipes produziram em campo.

O placar mais elástico do final de semana foi obtido pelo Flamengo. O time carioca goleou o 3B da Amazônia por 5 a 1, no Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.

A rodada contou com a presença de várias jogadoras convocadas pelo técnico Arthur Elias para os amistosos da Seleção Brasileira Feminina contra os Estados Unidos, nos dias 5 e 8 de abril, em Los Angeles e San José. Por causa da Data FIFA, o Brasileirão Feminino só voltará a ter jogos no dia 12 de abril.