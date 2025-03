A partida entre Tigres e Chivas Guadalajara, pela 10ª rodada do Campeoanto Mexicano Feminino, chamou a atenção nas redes sociais. O motivo? O golaço "escorpião" marcado pela meio-campista Lizbeth Ovalle, do time de Nuevo León, de forma inusitada.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Após cruzamento de Jenni Hermoso, aos 30 minutos do segundo tempo, a mexicana de 25 anos deu um chute espetacular que resultou no primeiro gol da equipe na partida. Com a pintura marcada, Lizbeth se candidatou ao 'Prêmio Marta', de gol mais bonito do futebol feminino.

continua após a publicidade

Veja o golaço de escorpião no futebol mexicano feminino

Após a partida, a meio-campista descreveu o gol como "sem intenção", já que sua ideia inicial não era chutar diretamente ao gol, mas sim somente desviar a bola. No entanto, a jogada será uma das candidatas ao prêmio de gol mais bonito do ano.

- Nem sei como fiz isso. Eu nem vi.

Além do gol marcado por Lizbeth Ovalle, a brasileira Jheniffer Cordinali decretou a vitória por 2 a 0 do Tigres. A equipe é a 4ª colocada no Campeonato Mexicano Feminino com 20 pontos.

continua após a publicidade

➡️Caso Rubiales chega ao fim; ex-presidente da federação espanhola é sentenciado

O que é o Prêmio Marta

O Prêmio Marta é a versão feminina do Prêmio Puskas, de melhor gol do ano. Até então, mulheres e homens concorriam juntos, o que foi entendido como injusto pela Fifa, já que em 15 edições (desde 2009), todos os vencedores saíram do futebol masculino.

Desde ano passado, a entidade máxima de futebol anunciou a criação do prêmio em homenagem à jogadora brasileira Marta, que já foi eleita seis vezes melhor do mundo. O anúncio fez com que a atacante fosse às lágrimas.

- Eu tive a felicidade de, algumas vezes, receber o prêmio de melhor jogadora. Acho que é muito mais fácil falar se baseando do que fez o ano inteiro e agradecer as companheiras, staff, família. Mas isso aqui é muito mais especial. Difícil até de encontrar palavras. Mas eu quero que, assim como estou enxergando nesta homenagem, quero que todas as mulheres possam também enxergar um futuro promissor. Onde não seja direcionado somente ao futebol, mas a qualquer atividade. O que a gente busca diariamente é fazer com que o mundo seja melhor para todos, sem distinção, buscar igualdade, respeito. E deixo essa mensagem para todos que têm o poder de transmitir essa mensagem, que façam, porque as próximas gerações vão agradecer, assim como agradecemos a um Ronaldo, um Zagallo, um Pelé - disse durante cerimônia do The Best 2023.