De olho nos EUA, Seleção Feminina realiza primeira atividade em Los Angeles

A Seleção Brasileira Feminina realizou, na tarde desta segunda-feira (31), sua primeira atividade em Los Angeles, onde se prepara para os amistosos contra os Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As jogadoras participaram de uma sessão de treinamentos na academia, sob a supervisão do preparador físico Marcelo Rossetti, do fisiologista Ronaldo Kobal e da fisioterapeuta Bruna Balbino. O trabalho incluiu exercícios de fortalecimento muscular e testes físicos para avaliar a potência das atletas.

- Como temos atletas em vários momentos diferentes da temporada, aproveitamos o primeiro dia com o grupo para entender a condição de cada uma. Fazemos avaliações médicas e físicas e direcionamos as atividades para otimizarmos o tempo, seja na recuperação, seja na manutenção da condição física delas para iniciarmos bem as sessões de treino no campo - explicou Rossetti.

continua após a publicidade

Também nesta segunda, juntaram-se à delegação da Seleção: Kerolin, Antônia, Yasmim, Mariza, Camila, Isa Haas, Kaká, Tarciane, Jheniffer e Duda Sampaio. Ludmila havia se apresentado na madrugada. Com a chegada das 11 convocadas, o grupo de 23 selecionadas pelo técnico Arthur Elias está completo.

Nesta terça-feira (1º), o treinador e sua comissão técnica comandarão o primeiro treinamento em campo na Universidade da Califórnia, em Long Beach. O local também receberá as atividades da Seleção na quarta (2) e na quinta (3). Já na sexta-feira (4), véspera do confronto contra os Estados Unidos, a equipe realizará os últimos ajustes no SoFi Stadium, palco da partida.

continua após a publicidade

Arthur Elias, técnico da Seleção Brasileira Feminina (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

Compromissos da Seleção

Na segunda Data Fifa desta ano, o Brasil irá enfrentar os Estados Unidos no próximo sábado (5), às 18h (de Brasília). Além deste confronto, voltará a encarar as anfitriãs no dia 8, às 23h30 (de Brasília), no PayPal Park, em San José.