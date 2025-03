CBF anuncia aumento nas cotas para o Brasileirão feminino

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta-feira (6) um aumento de 20% nas cotas para os clubes do Campeonato Brasileiro Feminino A1 em comparação ao ano anterior. O anúncio ocorreu durante o Conselho Técnico da competição, com a presença de executivos da CBF e representantes dos 16 clubes. A competição está agendada para começar em 23 de março e terminar em 14 de setembro.

- Estamos nos preparando para fazer a melhor edição do Brasileirão Feminino. A CBF cresceu o investimento na competição, aumentando as cotas, assim como todo transporte, logística e hospedagem das equipes. O objetivo é fazer o futebol feminino cada vez mais forte a cada temporada - disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

VAR a partir das quartas de final do Brasileirão feminino

O investimento recorde visa fortalecer o futebol feminino, melhorando as condições de transporte, logística e hospedagem das equipes. Entre as novidades, está o aumento das delegações dos clubes visitantes para até 30 integrantes, com despesas cobertas pela CBF. A competição também adotará o protocolo antirracista da Fifa e implementará o uso do VAR a partir das quartas de final. Os clubes poderão inscrever até 50 atletas, com regras específicas para transferências.

A transmissão dos jogos será realizada pela Globo e pela TV Brasil, assegurando ampla cobertura do campeonato. A CBF introduzirá o Protocolo de Concussão, permitindo uma substituição extra em caso de concussão de um jogador. A bola oficial será a Nike Flight 25, com um novo design para a competição.