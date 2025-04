Depois da derrota por 2 a 0 no primeiro amistoso contra os Estados Unidos, o técnico Arthur Elias pensa em mudanças na Seleção Brasileira para o próximo confronto, que acontece na terça-feira (8), às 23h30, em San José. Apesar do resultado negativo, o treinador destacou a importância desses jogos para testar o grupo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Enfrentamos a atual campeã olímpica, a número 1 do ranking, portanto, vejo o saldo como positivo não só pelo desempenho, como para essas avaliações, positivo para o processo. Vamos rodar o time agora no outro jogo, para dar oportunidade às demais atletas convocadas - declarou.

Brasil não teve bom aproveitamento de finalizações no amistoso (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

Eficácia ofensiva

Arthur Elias também lamentou as chances desperdiçadas pelo Brasil diante das americanas, problema que já chamava a atenção na final olímpica. No amistoso de sábado (5), que marcou o reencontro entre as equipes após os Jogos de Paris 2024, das 14 finalizações da Seleção, apenas seis foram no gol.

continua após a publicidade

- Acertamos bastante ao criar as oportunidades aqui no SoFi Stadium e trouxemos problemas para a linha defensiva dos Estados Unidos, mas não fomos muito eficientes nas conclusões. Vencemos os duelos em boa parte do jogo. De positivo levo as avaliações. Claro, queríamos o resultado e quebrar mais um tabu, como este, pois não vencemos ainda os EUA aqui na casa deles. Foram 11 jogos e 11 derrotas - avaliou.

Próximo amistoso

Brasil e Estados Unidos voltam a se enfrentar na terça-feira (8), às 23h30, no estádio PayPal Park, em San José, com transmissão da Globo e SporTV. Os jogos fazem parte da preparação da Seleção para a Copa América, que acontece em julho e agosto, no Equador.