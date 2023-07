Um dos bons nomes na agência livre da NFL, o wide receiver DeAndre Hopkins está em busca de um novo time para a temporada de 2023, após ser dispensado pelo Arizona Cardinals. Atualmente, as principais possibilidades para contar com o veterano são o Tennessee Titans, Cleveland Browns e New England Patriots.



Enquanto aguarda por um novo contrato, Hopkins utilizou as redes sociais para deixar claro que não está pensando em se aposentar neste momento.



- Só vou me aposentar quando não conseguir mais atingir a marca de mil jardas como recebedor – afirmou.