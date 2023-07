Conforme adiantando pela Valinor Conteúdo na última semana, o Rio Preto Weilers anunciou as contratações dos norte-americanos Riley Cooper e Ricky Johns, além do wide receiver Felipe Erick ‘Minitron’. Além disso, o time também acertou a chegada de dez reforços para a final da Taça Brasil Hinova e do Brasileirão da CBFA.