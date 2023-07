Como não poderia ser diferente, o Giro da Rodada do FABR começa com a partida que valeu título no final de semana. Com uma grande atuação do wide receiver Bernardo Horevitch, autor de três touchdowns, o Coritiba Crocodiles conquistou o decacampeonato Paranaense. Na tarde de domingo (23/7), o Croco venceu o Brown Spiders por 42 a 0, no estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais-PR.