Veja a provável escalação do Fortaleza para receber o Retrô na Copa do Brasil

O Fortaleza recebe o Retrô nesta quarta-feira (22), na Arena Castelão, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 19h (de Brasília). Na ida, os times empataram em 1 a 1. O Leão terá desfalques para o duelo.

O técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o meio-campista Lucas Sasha, que se machucou diante do Vasco e precisou passar por cirurgia. Além dele, o atacante Moisés segue fora. A dupla deve retornar ao time apenas depois da pausa para o Mundial de Clubes. O lateral-esquerdo Diogo Barbosa também não estará apto.

É provável que o comandante argentino repita parte da defesa escalada nos últimos jogos, tendo João Ricardo, Kuscevic e Gustavo Mancha como pilares. Rossetto, Martínez e Pol Fernández brigam por vagas no meio-campo, que não terá Sasha.

Partida entre Retrô e Fortaleza, pela Copa do Brasil de 2025 (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

No ataque, com Marinho e Breno Lopes disponíveis para as pontas, há uma disputa entre Lucero e Deyverson pela titularidade.

Assim, uma possível escalação é: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto, Emmanuel Martínez (Pol Fernández) e Pochettino; Marinho, Lucero (Deyverson) e Breno Lopes.

Fases de Fortaleza e Retrô

Depois de acumular sete jogos de invencibilidade, com duas vitórias e cinco empates no período, o Fortaleza foi derrotado pelo Vasco por 3 a 0, fora de casa, em seu último jogo no Brasileirão. Com o empate contra o Retrô na ida, o clube busca uma vitória simples para avançar às oitavas da Copa do Brasil.

Após a igualdade diante do Fortaleza, o Retrô perdeu para Floresta e Caxias - este último resultado ocasionou a queda do treinador Milton Mendes. Com o interino Wires Souza, os pernambucanos venceram o Itabaiana por 1 a 0 no último jogo.